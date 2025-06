Naomi Osaka wird bei den am kommenden Samstag beginnenden Bad Homburg Open dabei sein.

Veröffentlicht am 18.06.25 um 14:20 Uhr

Die frühere Nummer eins der Weltrangliste erhält eine Wildcard, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. "Damit sind im geschichtsträchtigen Kurpark die beiden erfolgreichsten aktiven Major-Gewinnerinnen am Start", hieß es in der Pressemeldung. Osaka hat bislang vier Grand-Slam-Titel geholt, Iga Swiatek fünf.

Neben den beiden Weltklassespielerinnen werden weitere prominente Namen in Bad Homburg aufschlagen, unter anderem zahlreiche Spielerinnen aus den Top Ten der aktuellen Weltrangliste.