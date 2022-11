Der Frankfurter Doppel-Spezialist Tim Pütz hat einen neuen Partner.

Der 34-Jährige wird künftig mit Kevin Krawietz auf Tour gehen, mit dem er in der Vergangenheit schon im Davis Cup erfolgreich zusammengespielt hat. Krawietz hatte sich am Sonntag nach vier erfolgreichen Jahren von seinem bisherigen Doppelpartner Andreas Mies getrennt. "Ich freue mich enorm auf 2023. Ich hatte noch nie einen festen deutschen Partner", sagte Pütz dem hr-sport. In der jüngeren Vergangenheit teilte sich der Frankfurter den Court mit dem Neuseeländer Michael Venus.