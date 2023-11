Sportholzfäller Danny Martin aus Sinntal (Main-Kinzig) ist bei der Timbersports-WM in Stuttgart ein Riesenerfolg gelungen.

Der 35-Jährige gewann beim Heimspiel die Bronzemedaille. Martin musste sich nur Weltmeister Jamie Head (Australien) und dem Schweden Emil Hansson geschlagen geben. Für Martin war es der größte Erfolg der Karriere. "Ein Wahnsinnsgefühl. Die Halle hat getobt", sagte Martin nach seinem Auftritt vor 6.500 Zuschauern am Samstag. Im Team lief es für die Deutschen nicht so gut, sie belegten nur den 13. Platz. "Wir hatten halt auch ein junges Team", so der 35-Jährige.