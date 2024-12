Nach über drei Jahren Pause kehrt Timo Glock ans Steuer eines DTM-Wagens zurück. Der 42-jährige Südhesse soll seinem Team vor allem mit seiner Erfahrung helfen, liebäugelt aber auch mit Podestplätzen.

Timo Glock steigt in der kommenden Saison wieder in ein DTM-Auto: Der 42-Jährige aus Lindenfels (Bergstraße) feiert 2025 sein Comeback in der Tourenwagen-Serie und wird für McLaren an den Start gehen, wie das Team am Mittwoch mitteilte.

Demnach wird Glock, der zwischen 2013 und 2021 für BMW in der DTM unterwegs war, Teamkollege von Nachwuchsfahrer Ben Dörr (19). "Der Kontakt und meine Leidenschaft zur DTM sind nie ganz abgerissen", sagte Glock, der nach eigenen Angaben eine zentrale Rolle beim Aufbau des Frankfurter Teams Dörr Motorsport von Bens Vater Rainer spielen soll. "Ich fühle mich auf jeden Fall bereit, bin voll motiviert und kann es kaum erwarten, wieder Rennen zu fahren. Es gibt keine Zweifel daran, ob ich es noch in mir habe - davon bin ich fest überzeugt."

Glock hofft auf Podestplätze in der DTM

Glock gibt dabei das Ziel aus, "konstant in die Top 10" zu fahren. "Vielleicht sind sogar Podestplätze drin", so der Rennfahrer, der es zwischen 2004 und 2012 auch in der Formel 1 drei Mal auf das Podium schaffte. "Ich denke, einen Fahrer mit solch einer Expertise und Karriere zu haben, ist nicht nur für uns als Team, sondern auch für die DTM eine großartige Bereicherung", so Teamchef Rainer Dörr.

Die neue DTM-Saison startet Ende April 2025 mit dem Rennen in Oschersleben - erstmals seit über drei Jahren dann auch wieder mit Glock hinter dem Steuer. Zuletzt war Glock mehrere Jahre als TV-Experte bei Formel-1-Rennen tätig gewesen.