Fulda-Maberzell verliert auch in Mühlhausen

Der TTC Fulda-Maberzell bleibt nach drei Spieltagen punktlos in der Tischtennis-Bundesliga.

Der TTC Fulda-Maberzell hat am dritten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga am Mittwochabend mit 1:3 (2:3, 3:1, 0:3, 1:3) bei Post SV Mühlhausen verloren. Somit stehen die Osthessen mit null Punkten am Tabellenende.