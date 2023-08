Der TTC Fulda-Maberzell ist mit einer Niederlage in die neue Saison der Tischtennis-Bundesliga gestartet.

Das war am Ende eine deutlich Niederlage! Der TTC Fulda-Maberzell unterlag in der Tischtennis-Bundesliga am Samstagabend beim ASV Grünwettersbach mit 0:3 (0:3/1:3/1:3).