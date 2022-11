TSV Langstadt erkämpft einen Punkt in Böblingen

Der TSV Langstadt hat in der Bundesliga Tabellenführer SV Böblingen ein Remis abgetrotzt.

Die Hessinnen erkämpften sich beim Ligaprimus am Samstag ein 5:5 und liegen in der Tabelle nun auf Rang drei. In bestechender Form beim TSV präsentierte sich Franziska Schreiber. Die Nummer drei der Hessinnen konnte beide ihre Einzel gewinnen.