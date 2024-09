Der TTC OE Bad Homburg gewinnt bei Zugbrücke Grenzau.

Veröffentlicht am 01.09.24 um 20:48 Uhr

Der TTC OE Bad Homburg hat das Spiel in der Tischtennis-Bundesliga beim TTC Zugbrücke Grenzau für sich entschieden. Die Hessen gewannen am zweiten Spieltag der Saison mit 3:1. Den entscheidenden dritten Punkt am Sonntagabend machte Kristian Karlsson, nach dem er sein erstes Einzel noch verloren hatte.