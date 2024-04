Der TTC Fulda-Maberzell hat sich mit einer Niederlage aus dieser Saison in der Tischtennis-Bundesliga verabschiedet.

Die Osthessen unterlagen am Sonntag im letzten Saisonspiel 2:3 gegen den Post SV Mühlhausen. Für die Gastgeber punkteten Thibault Poret und Fan Bo Meng in ihren Einzeln. Das Schluss-Doppel verloren die beiden gegen das Thüringer Duo. Fulda beendete die Saison als Tabellenvorletzter auf Rang zehn und wird auch in der kommenden Spielzeit in der Eliteklasse aufschlagen.