Dem TSV Langstadt droht in den Bundesliga-Playoffs das Aus im Viertelfinale.

Die Hessinnen verloren das Hinspiel bei der TTG Bingen am Samstag mit 2:6. Das Rückspiel findet bereits am Sonntag in Langstadt (Babenhausen) statt. Gewinnen die Hessinnen, kommt es umgehend zum Sudden Death.