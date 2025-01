TSV Langstadt schafft Sprung ins Final Four

Der TSV Langstadt hat den Sprung ins Pokal-Final-Four geschafft.

Veröffentlicht am 05.01.25 um 09:58 Uhr

Die Südhessinnen setzten sich am Samstag in der Qualifikationsgruppe B knapp gegen die Konkurrenz durch, gewann 3:0 gegen Neckarsulm und 3:2 gegen Dachau. Im Halbfinale des Pokalwettbewerbs trifft der TSV am Sonntag nun auf Kolbermoor. Im zweiten Halbfinale stehen sich Titelverteidiger Berlin und Dauerrivale Weinheim gegenüber.