Der TSV Langstadt hat das Finale um den deutschen Tischtennis-Pokal verpasst.

Veröffentlicht am 05.01.25 um 13:39 Uhr

Die Südhessinnen überstanden zwar am Samstag die Qualifikation fürs Final Four, im Halbfinale war am Sonntag dann aber Schluss. Gegen Bundesliga-Konkurrent Kolbermoor musste sich der TSV mit 1:3 geschlagen geben. Chantal Mantz hatte die Führung auf dem Schläger, gab das Duell mit Annett Kaufmann nach 2:0-Satzführung aber noch mit 2:3 aus der Hand. Spitzenspielerin Izabela Lupulesku verlor beide ihrer Einzel. Den Ehrenpunkt eroberte Franziska Schreiner beim 3:0 über Laura Tiefenbrunner.