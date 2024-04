Der TSV Langstadt hat in der Bundesliga das Playoff-Halbfinale erreicht.

Die Hessinnen setzten sich am Viertelfinal-Rückspiel am Sonntag denkbar knapp gegen die TTG Bingen durch. Das Hinspiel hatte der TSV am Samstag 2:6 verloren, einen Tag später stand ein 6:2-Sieg in Bingen. Im entscheidenden "Golden Match" (3:3) gewann Langstadt nur dank mehr gewonnener Bälle (60:57). Im Halbfinale (21. und 23. Juni) trifft das Team aus Babenhausen nun auf Weinheim.