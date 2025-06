Kickers Offenbach hat einen weiteren Neuzugang für die neue Spielzeit präsentiert.

Wie der Regionalligist am Dienstag mitteilte, wechselt Jelle Goselink zum OFC. Der Angreifer hatte zuletzt in den ersten Ligen Kambodschas und Indonesiens gespielt und war zuvor in der Jugend in den Niederlanden ausgebildet worden.