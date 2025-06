Kevin McClain verlässt den Basketball-Zweitligisten Gießen 46ers.

Veröffentlicht am 18.06.25 um 12:54 Uhr

Wie die Mittelhessen am Mittwoch mitteilten, schließt sich der Deutsch-Amerikaner den Academics Heidelberg aus der Basketball-Bundesliga an. McClain war in der vergangenen Spielzeit neben Kyle Castlin der treffsicherste Schütze der 46ers gewesen.