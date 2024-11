Vize-Europameister Benedikt Duda hat eine Überraschung beim WTT-Champions-Turnier in Frankfurt verpasst.

Veröffentlicht am 07.11.24 um 21:09 Uhr

Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler verlor am Donnerstag im Achtelfinale in 0:3 Sätzen gegen den Weltranglisten-Zweiten Lin Shidong aus China. Außenseiter Ricardo Walther ist damit der einzige von fünf gestarteten deutsche Spielern, der am Freitag im Viertelfinale noch dabei ist.