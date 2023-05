Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska haben bei der Tischtennis-WM in Südafrika die erste Medaille für das deutsche Team sicher.

Der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov und der Weltranglisten-17. Patrick Franziska gewannen am Donnerstag im Viertelfinale des Doppel-Wettbewerbs in 3:1 Sätzen gegen die Engländer Paul Drinkhall und Liam Pitchford. Da dritte Plätze bei einer Weltmeisterschaft nicht extra ausgespielt werden, ist den beiden die Bronzemedaille in Durban nicht mehr zu nehmen.

Im Doppel treffen sie nun im Halbfinale auf die Vize-Weltmeister Jang Woojin und Lim Jonghoon aus Südkorea. "Bis jetzt war fast jeder gegen uns Favorit. Aber damit fühlen wir uns ganz wohl", sagte der gebürtige Bensheimer Franziska. "Die Koreaner spielen schon seit Jahren zusammen. Sie sind immer sehr aggressiv und stark. Aber auch wir haben unsere Qualitäten und werden von Doppel zu Doppel besser."