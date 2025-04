Nach 29 Jahren in der Bundesliga und ganzen 18 Jahren bei Borussia Düsseldorf hat Tischtennis-Star Timo Boll sein letztes Heimspiel für den deutschen Rekordmeister bestritten.

Veröffentlicht am 27.04.25 um 17:02 Uhr

Durch einen 3:2-Sieg gegen den TSV Bad Königshofen qualifizierten sich der Odenwälder und sein Team für das Playoff-Finale der Tischtennis-Bundesliga, das am 15. Juni in Frankfurt stattfindet. Am Halbfinal-Sieg hatte Boll einen großen Anteil: Er gewann sein Einzel gegen den Kroaten Filip Zeljko mit 3:2. Im entscheidenden Doppel setzte er sich mit Anton Källberg mit 3:0 gegen Martin Allegro und Bastian Steger durch.