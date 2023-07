Audio starten

Im Trainingslager von Eintracht Frankfurt wird noch bis Freitag viel gearbeitet. Eine lange, kräftezehrende Saison inklusive Europapokal-Teilnahme liegt vor den Eintracht-Profis. Wie gut, dass es in diesen intensiven Tagen, in denen sich das Team im österreichischen Windischgarsten vorbereitet, auch immer mal wieder kleine Highlights gibt. So wie das traditionelle Handkäs-Frühstück der mitgereisten Fans.