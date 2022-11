Hessens ehemaliger Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat beim 40. Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt den Pegasos-Preis erhalten.

Der 70-Jährige wurde am Samstag in der Sonderkategorie "Besondere Verdienste um unser Land" ausgezeichnet. Bouffier wurde mit dem Preis für sein politisches Lebenswerk geehrt.

"Volker Bouffier ist ein Mann des Sports und ein Mann für den Sport. Er hat sich sein Leben lang für den Sport eingesetzt", sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in der Laudatio für seinen Vorgänger. Bouffier habe den Sport in seiner Amtszeit nicht nur in Milliardenhöhe gefördert, sondern Sport auch als Staatsziel in der hessischen Verfassung verankert.