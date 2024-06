Mörfelden-Walldorf entscheidet über Übernachtungssteuer

Wer in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) in einem Hotel, einer Pension oder einem Ferienhaus übernachtet, muss möglicherweise ab Juli mehr dafür zahlen. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet heute Abend darüber, ob die Stadt eine Übernachtungssteuer einführt. Geplant ist, dass bei jeder Übernachtung vier Prozent des Preises an die Stadt gehen. Die Verwaltung rechnet dadurch mit 300.000 Euro mehr pro Jahr in der Stadtkasse.

Einige Hotel- und Pensionsbetreiber äußerten sich vorab im hr skeptisch: Sie fürchten, dass Gäste wegbleiben und in anderen Städten in Flughafennähe übernachten, die noch keine Steuer erheben. Übernachtungssteuern gibt es schon unter anderem in Darmstadt und in Kelsterbach (Groß-Gerau).