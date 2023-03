Der SV Wehen Wiesbaden will am Samstag den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg gehen.

Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski trifft vor heimischer Kulisse auf den FSV Zwickau und könnte mit einem Sieg Rang drei festigen (ab 14 Uhr live im hr-fernsehen). Verzichten muss der SVWW weiter auf Torjäger Ivan Prtajin (muskuläre Probleme) und Robin Heußer (Schulter). Bjarke Jacobsen kehrt nach abgesessener Gelbsperre zurück in den Kader. "In dieser Phase der Saison ist jedes Spiel hart", so Kauczinski. "Wir müssen alles reinwerfen."