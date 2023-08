Herzoghöfe in Darmstadt von Immobilienpleite betroffen

Es gibt wieder eine Insolvenz im Wohnungsbau. Betroffen ist die "PROJECT Immobilien"- Gruppe in Nürnberg. Sie betreut im Moment 118 Projekte mit über 1.850 Wohnungen in ganz Deutschland. Auch im Zentrum von Darmstadt sind jetzt in den sogenannten Herzoghöfen rund 160 Wohnungen von der Pleite betroffen.