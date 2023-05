Den Ortsverein des Roten Kreuzes in Kelkheim gibt es seit 100 Jahren - und das wurde am Samstag mit prominenten Gästen gefeiert. Neben dem DRK-Präsidenten von Hessen war auch Bundesinnenministerin Nancy Faser angereist. Drei Beispiele, wie das Rote Kreuz in Kelkheim arbeitet.