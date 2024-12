Adventskalender – das Lichterhaus in Ahnatal

Eine Lichterkette hier, ein blinkender Stern da. In der dunklen Jahreszeit sorgt das für gute Stimmung. In Ahnatal gibt es etwas besonders Stimmungsvolles: Ein Haus, geschmückt mit 130.000 LED-Lichtern – das Türchen Nummer fünf in unserem hessenschau-Adventskalender.