In unserem hessenschau-Adventskalender sehen wir in diesem Jahr, wie sich manche Dinge in den letzten Jahrzehnten verändert haben - und wie manches auch geblieben ist. Für die Unterhaltungselektronik gilt beides. 1982 haben wir in Frankfurt beim Kaufhaus Hertie und im Kaufhof gedreht. Aber Hertie gibt es nicht mehr und der Kaufhof bietet keine Unterhaltungselektronik mehr an …