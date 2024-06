Erstmals Afrikanische Schweinepest in Hessen / Erstes EM-Spiel in Frankfurt – Belgien–Slowakei / Die Schrecken der Kinderheilstätte Mammolshöhe / Einen Tag bei der Müllabfuhr in Frankfurt / Frankfurt will Multifunktionshalle am Stadion bauen / Schüler retten Rehkitze / ABBA-Gottesdienst in Melsungen