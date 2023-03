Aktionstage in Darmstadt gegen Gewalt an Frauen

Die in der Schwesternstadt Brescia gegründete Initiative "Viva Vittoria" macht in Darmstadt Halt. Dort steht das Wochenende im Zeichen des Kampfs gegen Gewalt an Frauen. Auf dem Friedensplatz soll ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt werden.