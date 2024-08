"Akutstation Psychiatrie" – Zentrum für Seelische Gesundheit in Groß-Umstadt

Wenn die Seele krank ist, dann scheint vieles ausweglos. So wie für Sebastian. Doch er hat sich Hilfe geholt, in der Psychiatrischen Akutstation der Kreisklinik Groß-Umstadt. In der hr-Reportage "Akutstation Psychiatrie" zeigt Katrin Wegner, wie Menschen dort mit ihren Depressionen umgehen.