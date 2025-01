Abstimmung im Bundestag – Hessens Abgeordnete und der "Merz-Pakt" mit der AfD / Migrationsdebatte im Bundestag – Einschätzung von Ute Wellstein / Mahnwache in Gießen / Junge Union trifft sich in Frankfurt / Fünf Jahre "Brexit" – wie hessische Unternehmen heute damit umgehen / Skispringen in Willingen – 30 Jahre Weltcup in Nordhessen