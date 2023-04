"Bachelor of Being" – die Bilanz

Der "Bachelor of Being" ist ein Seminarangebot für junge Leute auf Gut Kragenhof in Nordhessen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars wollen dort herausfinden, was sie in Zukunft machen möchten – beruflich, aber auch persönlich. Heute wurde Bilanz gezogen.