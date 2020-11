Zum Artikel Nach Kindesmissbrauchsfall : Wut, Entsetzen und Sorge in Staufenberg

Ein Vater aus Staufenberg soll seinen fünfjährigen Sohn missbraucht und über das Internet anderen Männern angeboten haben. In der Kleinstadt herrscht Entsetzen über die Verstrickung in den bundesweiten Kindesmissbrauchsfall. Eltern sind in Sorge, der Bürgermeister mahnt zur Besonnenheit. Ein Besuch vor Ort. [mehr]