Baden im Fluss: Verein lädt zum Schwimmen in der Fulda ein

Bei warmem Sommerwetter gehen viele Menschen gern ins Schwimmbad – aber auch in Flüssen kann man sich gut abkühlen. Am Sonntag wird der europäische Flussbadetag gefeiert. Zu diesem Anlass lud der Kasseler Verein Kurbad Jungborn zu einem Sprung in die kühle Fulda ein.