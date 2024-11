Beamtenbesoldung in der Kritik | hessenschau vom 16.11.2024

Was Beamte von der ausgesetzten Besoldungserhöhung halten / Brand in Kasseler Geschäftshaus / Zu wenige Impfungen gegen HPV / Kunst von Menschen mit Behinderung / Dolles Dorf der Woche: Übernthal / Seniorentanztreff in Seeheim-Jugenheim