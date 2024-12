Geschenke umtauschen, Gutscheine einlösen – Run auf Hessens Innenstädte / Weihnachtsmarkt in Gießen / Wie Friedberg die Innenstadt beleben will / Rückblick – die Feuerwehr brennt in Stadtallendorf / Graveure aus Hessen bestimmen den Look der Zwei-Euro-Münze