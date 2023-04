Ramadan-Feier nach Drohung gestoppt / Amokfahrer von Berlin kommt in forensische Psychiatrie / Warnstreik im Bahnverkehr / Rhein und Al-Wazir im Fernduell / Banksy-Ausstellung in Frankfurt: Darf man das? / Wie werden Kita-Kinder vor übergriffigem Verhalten geschützt? / Besucherzentrum an der Edertalsperre