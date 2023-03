Bombenentschärfung in Hanau: 16.000 Menschen betroffen

In Hanau wird am Mittwoch eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg entschärft. Weil sich ein Zünder nicht ausbauen ließ, soll die Bombe am Abend kontrolliert gesprengt werden. Dafür wurden rund 16.000 Menschen evakuiert. Auch das Klinikum Hanau musste geräumt werden.