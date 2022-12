Jamaika-Bündnis in Kassel / Spendenbereitschaft in Hessen bleibt hoch / Fächerahorn für Museum in Wiesbaden / Modelleisenbahn-Anlage im Neu-Isenburger Einkaufszentrum / Armut in Hessen – Erwerbsunfähigkeit / hessenschau-Adventskalender – Türchen Nummer Zwanzig