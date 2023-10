Wahlkampffinale von SPD und AfD / Demonstration gegen AfD in Wiesbaden / So lief der Wahlkampf in Hessen / Wählen mit geistiger Beeinträchtigung / Schlummerparty im Bölle für einen guten Zweck / Angehende Sanitäter liefern sich Wettkampf / „Dolles Dorf“ Allmenrod