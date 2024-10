Debatte um Landesbeauftragte: Merz stellt Sinn in Frage

Wenn die Politik ein Thema in den Fokus rücken will, werden oft Landesbeauftragte ernannt – allein in Hessen sind es 16. CDU-Chef Friedrich Merz hat nun eine Diskussion darüber angestoßen, ob diese Vielzahl wirklich nötig ist.