Diskussion über Verhältnis zur AfD: Bröckelt die Brandmauer? / Proteste vor iranischem Konsulat in Frankfurt / Sorge um die Dippemess in Frankfurt / Morde in der NS-Zeit: Tagung befasst sich mit “Zwischenanstalten“ / Marathon-Wochenende in Kassel: 8.000 Läufer am Start / Dolles Dorf: Welferode