Die drei Top-Kandidaten in Frankfurt

Diese Wahl war wirklich keine gewöhnliche Wahl. Immerhin hätte es sie ja gar nicht erst gegeben, wenn Peter Feldmann nach seinen Skandalen nicht abgewählt worden wäre. Heute hatten die Menschen in Frankfurt die Wahl, wen sie auf dem OB-Posten im Römer sehen. 20 Kandidatinnen und Kandidaten standen auf der Liste - so viele wie noch nie. Wir haben die drei, denen die besten Chancen auf den Posten nachgesagt werden, heute begleitet und geschaut, wie sie so drauf waren.