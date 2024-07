Innenminister Roman Poseck (CDU) hat sich nach der Aktion der "Letzten Generation" zur Sicherheit am Frankfurter Flughafen geäußert. Der Flughafenbetreiber Fraport sei dafür verantwortlich, der Vorfall und die Sicherheitsbedinungen rund um den Airport sollten nun ausgewertet werden. "Damit so etwas in Zukunft verhindert werden kann", so Poseck im hr-Gespräch.