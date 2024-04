Ist es Schicksal oder Zufall, dass das Moped eines jungen Portugiesen plötzlich in Groß-Umstadt den Geist aufgibt? Weil eine Fabrik gerade Arbeitskräfte gesucht hat, ist er einfach geblieben. So soll es in den 60er Jahren bei dem Vater Adolfo Costa gewesen sein – der erste Portugiese in Hessen.