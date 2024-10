Wer von Bad Hersfeld nach Eiterfeld fährt oder umgekehrt, kommt unweigerlich durch Eitra – und das geht schnell! Auf der Hauptstraße des „Dollen Dorfes“ schafft man die Strecke in weniger als 60 Sekunden, ohne zu rasen. Rund 400 Menschen leben in Eitra, einem Teil der Gemeinde Hauneck, und sie setzen alles daran, dass Ankommen, Anhalten und Verweilen in ihrem Dorf zu einem Erlebnis wird.