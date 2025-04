In unserem Dollen Dorf ging's diesmal nach Massenhausen bei Bad Arolsen. Und hier packen die Einwohner richtig an. Zum Beispiel beim "Beggern" - dem traditionellen Glockenläuten mit der Hand in der Dorfkirche. Und das Besondere ist: Das Dorf hatte früher eine ganz eigene Glocken-Melodie, um die Bewohner vor Gefahren zu warnen. Und wenn es um Traditionen und Geschichte geht - macht den Massenhäusern keiner was vor!