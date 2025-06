Dolles Dorf Wer wird das "Dollste Dorf 2025"?

Wieder startet unsere Online- und Telefonaktion, um herauszufinden, welche Dörfer es in die Lostrommel schaffen, aus der am 03.07. in der hessenschau um 19:30 Uhr die vier Finalisten für das große Dodo-Finale am 07.09. auf dem hr-Gelände in Frankfurt gezogen werden.

Siegertrophäe für das Dolle Dorf des Jahres: der Goldene Otto Bild © hr

Wer wird Dollstes Dorf des Jahres? 18 Dörfer haben sich für diese Runde qualifiziert. Jedes von ihnen stellt sich in einem eigenen kleinen Film vor. Per Telefonanruf (kostet 12 Cent aus dem deutschen Festnetz) oder kostenlosem Mausklick können Sie für Ihren Favoriten abstimmen. Wie oft, das ist jedem selbst überlassen. Am 03.07.2025 um 12:00 Uhr schließen die Leitungen und die Top 10 kommt in die Lostrommel. Viel Glück an alle Dörfer – Los geht's: Rufen Sie für Ihr Dorf an: Hachborn 0137 10155 01 Dodenhausen 0137 10155 02 Glauberg 0137 10155 03 Jestädt 0137 10155 04 Merenberg 0137 10155 05 Lingelbach 0137 10155 06 Eschensstruth 0137 10155 07 Angenrod 0137 10155 08 Bebra-Solz 0137 10155 09 Metzlos-Gehaag 0137 10155 10 Malsfeld 0137 10155 11 Weckesheim 0137 10155 12 Eitra 0137 10155 13 Übernthal 0137 10155 14 Züschen 0137 10155 15 Niederquembach 0137 10155 16 Kerspenhausen 0137 10155 17 Hauptschwenda 0137 10155 18