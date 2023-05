120 Dörfer waren im Rennen, um in die große Finalshow "Das dollste Dorf" auf dem Hessentag einzuziehen. Per Telefonanruf und Internet konnte abgestimmt werden. Im Finale am 3. Juni auf dem Hessentag in Pfungstadt treten gegeneinander an: Römershausen (Landkreis Waldeck Frankenberg, Holzmühl (Vogelsbergkreis) Bellersdorf (Lahn-Dill-Kreis) sowie Ulfa (Wetteraukreis).

Für den Vorentscheid wurden die Dörfer in Gruppe nach Himmelsrichtungen eingeteilt. Hier die Top 3 der vier Gruppen:

Gruppe Nord

Römershausen (26,5 Prozent) Ernsthausen (9,4 Prozent) Beltershausen (7,5 Prozent)

Gruppe West

Bellersdorf (23,7 Prozent) Röthges (21,9 Prozent) Inheiden (8,5 Prozent)

Gruppe Ost

Holzmühl (34,8 Prozent) Münch-Leusel (29,0 Prozent) Wölf (5,3 Prozent)

Gruppe Süd

Ulfa (54,9 Prozent) Frankenhausen (8 ,8 Prozent) Rohrbach (3,7 Prozent)

Das Finale um das "Dollste Dorf 2023" findet am Samstag, 3. Juni, im hr-Treff auf dem Hessentag in Pfungstadt statt und wird um 18 Uhr im hr-fernsehen übertragen. Kate Menzyk und Jens Kölker werden das Finale moderieren. Die Dörfer schicken jeweils drei Kandidaten ins Rennen, die in abwechslungsreichen Spielen und Quizrunden um Punkte kämpfen. Am Ende erhält das Siegerdorf den goldenen Onkel Otto.