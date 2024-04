Einbruch in Weinkeller – Diebesbande gefasst | hessenschau vom 18.04.2024

Wein-Diebstahl im Kronenschlösschen im Rheingau wohl aufgeklärt / Hinter den Kulissen eines Logistikzentrums / "RoboCup" in Kassel: Tüftler treffen sich zu Roboter-Wettbewerb / Geflüchtete in Hessen: So läuft die Integration / Musical aus Petersberg feiert Premiere