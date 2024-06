EM – so will die Polizei für Sicherheit sorgen | hessenschau vom 10.06.2024

Europawahl – Reaktionen und Einordnung / Cornberg – neue AfD-Hochburg in Hessen / Junge Wähler – welche Rolle spielen Soziale Medien bei der Europawahl? / Vier Bürgerentscheide in Hessen / Sicherheitskonzept für Fußball-EM-Spiele in Frankfurt vorgestellt / Frankfurts Oberbürgermeister besucht Partnerstadt Tel Aviv